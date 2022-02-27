Мозг человека – сложная структура, которая все еще активно изучается. Ученые, например, в большинстве своем уверены, что возможности мозга неизвестны еще даже на 50%, что уж говорить о полной изученности.
Однако, несмотря на это, люди уже сейчас ищут способы манипуляции столь сложной структурой, как мозг.
Цель одна: улучшить собственную жизнь, сделать ее более качественной, наполненной. А, возможно, в перспективе и лечить некоторые заболевания через влияние на мозг.
Один из способов, что приобретает в последние годы все большую популярность – это аудиопрограммирование. И оно, в отличие от многих других методик, уже сейчас имеет научные доказательства эффективности. Но помимо них есть и свои подводные камни.
Ритмы, в которых работает мозг – что такое бинауральные ритмы
Человеческий мозг во время работы пять типов волн, которые можно зарегистрировать с помощью электроэнцефалограммы. Каждый из видов обладает своими особенностями, тем или иным образом влияет на работу всего организма. Выделяют:
Альфа-волны
Частота этих волн от 8 до 12 Гц. Их активность выше всего, когда человек находится состоянии мечтательности или задумчивости, но при этом не спит. Если закрыть глаза и начать постепенно расслабляться, альфа-волны займут в мозгу доминирующую позицию, доводя постепенно организм до состояния умиротворенности. Доказано, что если человек нездоров, находится в состоянии стресса или имеет какое-либо психическое заболевание, количество альфа-волн, испускаемых его мозгом, снижено. Также доказано, что те люди, что пережили в детстве травмирующие события (например, насилие), страдают от того, что активность альфа-волн у них ниже, чем средняя у здорового человека.
Бета-волны
Частота бета-волн колеблется от 13 до 34 Гц. Выделяют высокие, средние и сенсорно-моторные бета-волны. Первые характерны для состояния тревожности, напряжения, стресса. Вторые соответствуют активной работе мозга, сосредоточенной на внешних событиях. Например, усиление средних бета-волн наблюдается при построении логических цепочек, использовании способностей к аналитике, коммуникации с окружающими людьми. Сенсорно-моторные бета-волны также характерны для фокуса на внешней обстановке, однако при этом человек находится в более расслабленном состоянии. Недостаток бета-волн связан с депрессивными состояниями, ухудшением памяти. Избыток высоких бета-волн способен приводить к тревожным расстройствам.
Гамма-волны
Их частота находится в пределах от 35 до 40 Гц. Эти волны характерны для пиковой активности. Наблюдаются у человека, находящегося в состоянии сильной эмоциональной, умственной нагрузки. Относятся к волнам высокого диапазона, соответствуя состоянию максимальной производительности мозга.
Дельта-волны
Находятся в диапазоне от 0,5 до 3 Гц. Характеризуют периоды полной расслабленности. Их усиление наблюдается, в первую очередь, во сне. Также дельта-волновая активность мозга характерна для тех людей, что умеют входить в состояние транса. В состоянии, при котором в мозгу превалируют дельта-волны, в организме активно идут процессы усвоения полученной информации, усиливаются процессы регенерации. Также, по наблюдениям ученых, дельта-активность мозга повышается, если человек проявляет высокую заинтересованность чем-либо.
Тета-волны
Для тета-волн характерна частота от 4 до 7 Гц. Сами эти волны превалируют в мозгу в «сумеречном состоянии», когда человек находится на границе между сном и явью. Для человека в состоянии превалирующей активности тета-волн характерна яркая связь со своим подсознанием, высвобождение воспоминаний из детства. Доказано, что в этот период вырабатывается большое количество эндорфинов, способных уменьшать болевой синдром, вводить человека в состояние счастья. Также в период наибольшей активности тета-волн активизируется способность к творчеству, появляются новые идеи, приходит решение проблем, которые могли беспокоить человека в течение дня.
К каким болезням может привести нарушение бинауральных ритмов
Волновая активность мозга, как отмечают ученые, нарушается при целом ряде серьезных заболеваний. Среди них:
олигофрения, ведущая к повышению активности альфа-волн в сумме;
эпилепсия, из-за которой нарушается нормальная частота, амплитуда активности мозга, из-за чего развиваются специфические для этой патологии припадки;
гипертония – болезнь, которая усиливает влияние бета-волн, снижая активность альфа-волн (различные перемены в работе сердца и сосудов в целом всегда ведут к нарушению волновой активности мозга);
шизофрения параноидального типа, при которой в мозгу формируется большое количество волн бета-типа;
кистозные новообразования, опухоли в зоне мозолистого тела также ведут к неправильной волновой активности из-за нарушения симметрии между мозговыми полушариями.
Важно понимать, что различные формы слабоумия, психические расстройства, травмы головного мозга способны влиять на нормальное формирование бинауральных ритмов. Сейчас ученые выясняют, непосредственно изменение ритмической активности мозга ведет к появлению симптомов, или первичными являются именно перемены в мозговой структуре. Поняв, что первично, возможно, можно будет использовать бинауральные ритмы в различных формах терапии заболеваний.
Методики аудиопрограммирования
Впервые эффект бинауральных ритмов, которые сегодня лежат в основе аудиопрограммирования, был открыт еще в 1839 году в Германии.
Аудиопрограммирование – методика, основная на способности усиливать активность одних волн человеческого мозга, подавляя при этом другую. Чтобы влиять на волны, используются так называемые бинауральные ритмы. В этом случае человек слушает через наушники какой-либо звуковой набор, и через правое и левое ухо поступает разный набор звуков.
В зависимости от того, какие звуки будут подобраны, можно заставить мозг усилить те или иные волны, введя человека в состояние фокусировки на решении какой-то проблемы, состояние глубокого сна или, например, в состояние снятия боли. Например, в правом ухе человек будет слышать звук с частотой в 225 колебаний, а в другом в 220. При этом суммарная частота воспринимаемых колебаний будет равняться 5 (225-220), то позволят полушариям работать более синхронно, давать лучшие результаты. Если правильно многослойно наложить бинауральные ритмы друг на друга, можно запрограммировать мозг на функционирование в строго определенной частоте, сформировать его ритмическую активность именно так, как нужно для решения конкретной задачи.
Также неотъемлемой частью аудиопрограммирования является влияние звуков высокой частоты. Если воздействовать на психику звуками, чья частота превышает 8000 колебаний в секунду, можно ввести мозг в состояние активной работы, а вместе с ним простимулировать и все тело в целом. Добиться этого удается за счет того, что в коре головного мозга создается электрический потенциал высокой частоты, становящийся превалирующим. А кора головного мозга, в свою очередь, заведует высшими функциями сознания.
Эффекты аудиопрограммирования
Считается, что если правильно подобрать методику аудиопрограммирования, удастся добиться следующих эффектов:
снизить уровень стресса или полностью избавиться от него, добившись состояния расслабленности;
улучшить процессы восстановления, ускорить регенерацию, замедлив старение;
увеличить способность к обучению, восприятию и обработке информации;
простимулировать способность к творчеству, увеличить творческий потенциал;
скорректировать эмоциональные проблемы, уменьшив их выраженность или полностью сведя их на «нет»;
уменьшить нагрузку на психику.
Естественно, чтобы получить тот или иной эффект, необходимо правильно подбирать стимулирующие волны.
Чем опасны попытки влияния на бинауральные ритмы
Доказано, что бинауральные ритмы оказывают влияние на состояние организма. Однако если они могут оказывать положительное влияние, значит, возможно и появление негативных эффектов.
Хороший пример – это избыток активности альфа-волн. Из-за него могут развиться такие негативные эффекты, как падение уровня концентрации внимания, депрессивные состояния, изменения в четкости зрения в худшую сторону. Как итог, человеку приходится спать днем, чтобы поддерживать организм в рабочем состоянии, ему требуется больше времени для отдыха. Также нельзя забывать о том, что влияние альфа-волн на мозг может повысить внушаемость. На такого человека проще влиять, проще менять его мнение.
Естественно, не только альфа-волнами можно «перенасытить» мозг. Бета-волны также могут приводить к различным негативным последствиям. Так, например, из-за них у человека может повышаться уровень тревожности, перевозбуждения. Не исключено, что избыток бета-волн приводит к развитию обсессивно-компульсивного расстройства. Длительное влияние на мозг бета-волн формирует в организме типичные стрессовые реакции, способно приводить к развитию паранойи. Бессоннице, перенапряжению мышечных систем. Также избытку бета-волн можно сказать «спасибо» за повышение артериального давления.
Тета-волны при избыточном влиянии на мозг приводят к таким проблемам, как сонливость, апатия, эпизоды депрессии.
Естественно, прежде чем использовать бинауральные ритмы для коррекции своего состояния, стоит проконсультироваться со специалистом. В противном случае существует немаленькая вероятность вместо положительного эффекта получить отрицательное воздействие.
Развеиваем мифы о бинауральных ритмах
Многие люди, познакомившиеся с бинауральной терапией, становятся уверены, что все проблемы в их жизни можно решить, просто прослушивая правильную музыку. Это заблуждение ошибочно, и его развеивали не единожды ученые из многих стран.
Казалось бы – да, с помощью электрического импульса можно поменять активность мозговой клетки. Можно заставить ее выполнять одни процессы быстрее, а другие, напротив, значительно замедлить. Однако практика показывает, что управлять процессами изменения сегодня невозможно.
Мы можем повлиять на клетки мозга с помощью импульсов, но ответят ли клетки изменением своей работы и, если ответ будет, то какой именно – предсказать не просто сложно, а невозможно.
Поэтому невозможно внушить человеку желаемое, просто включив нужное звуковое сопровождение. Не получится оглушить кого-то, включив определенную музыку и заставив человека утонуть в счастье.
Более того, сегодня есть мнение, что на изменения в состоянии человека влияют не сами волны определенной направленности, а именно звуковое сопровождение. Ведь это совершенно нормально, что под шум моря наступает расслабление, а звук сирены, например, провоцирует приступ беспокойства.
Именно поэтому врачи и ученые сегодня стараются выяснить, что же первично: сами волны, испускаемые мозгом при патологиях, или патологии, которые заставляют клетки менять испускаемые ими волны.
Стоит ли рассчитывать на эффект
После прочитанного возникает вопрос о том, есть ли все же эффект от бинауральных ритмов в терапии каких-либо заболеваний? Или все хвалебные отзывы – не более, чем эффект плацебо?
Эффект все же есть. Бинауральные ритмы в записи являются звуковым стимулом, который может отвлечь человека или, напротив, помочь ему сконцентрироваться. Так, например, ритмы можно использовать людям, страдающим от синдрома гиперактивности и дефицита внимания. Фоновая стимуляция будет отвлекать на себя часть рассеянного внимания, человеку будет проще сосредоточиться.
Также нельзя забывать, что бинауральные ритмы, как и любой другой звук, способны вызывать у нас определенные эмоции. То есть если человек под то или иное звуковое сопровождение лучше занимается спортом или засыпает – это также нормально. Но механизм действия здесь все же иной.
Бинауральные ритмы в записи – это не лекарство от всех болезней, не панацея. Однако если человек от них, например, лучше спит или лучше сосредотачивается, то зачем отказываться от их использования?
Баротерапия – страшное слово, которое, как ни странно, не таит в себе ничего опасного или неприятного.
Гораздо более привычно нашему слуху название «кислородная камера». На сегодняшний день это высокотехнологичная методика оздоровления и реабилитации, направленная на решение большого количества самых разнообразных задач.
Когда стоит пойти на баротерапию
Полноценное сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, соблюдение правил ЗОЖа и другие радости заботы о себе – все это является неотъемлемой частью стандартной жизни человека, который хочет быть здоровым и сильным. И различные оздоровительные процедуры, включая баротерапию, занимают не последнее место в этом списке.
Все мы знаем, что питаться правильно и полноценно важно. Не менее известна информация о том, что в день нужно потреблять определенное количество воды. Конечно, мало кто по-настоящему это правило соблюдает, но такие люди есть, и они поступают правильно.
Но вот о чем мы не задумываемся, так это о важности кислорода для нашего организма. А, между тем, именно без дыхания средний человек не проживет и нескольких минут. А ведь именно кислород является одним из основных факторов, обеспечивающих наш организм энергией, помогающих ему работать правильно и полноценно.
Кислород, как вам расскажет любой грамотный врач, входит в состав гормонов, белков, многих витаминов. Благодаря нему происходит окисление различных веществ, и клетки получают энергию для жизнедеятельности. Под контролем кислорода находится и иммунная система: известно, что снижение О2 влечет за собой снижение защитных свойств.
Именно последнее свойство кислорода и привлекло внимание врачей, когда они задумывались о создании барокамер! Параллельно в ряде исследований было показано, что благодаря этому веществу организм очищается от шлаков и токсинов, его работа становится более сбалансированной. А разве не является основной целью ЗОЖа нормализация работы организма, сохранение здоровья на максимально продолжительный срок? Правильно, является!
Люди закономерно стали задаваться вопросом о том, как справиться с кислородным голоданием, как снабдить организм достаточным количеством кислорода, особенно в условиях большого города, который не может похвастаться чистотой воздуха? Ответ нашелся быстро: барокамера.
Что это такое — барокамера
У многих людей барокамеры ассоциируются с чем-то негативным. В основном из-за того, что эти аппараты невольно вспоминаются, когда речь заходит о выхаживании недоношенных детей. На самом деле все не совсем так. Для выхаживания недоношенных используются специальные боксы, а барокамера – это совсем иное дело.
Устройство было изобретено в 1995 года, и в последнее время повсеместно пользуется большой популярностью. Первые барокамеры были похожи на батискафы. Сейчас устройство приобрело более современный вид и напоминает капсулу, а изготавливается из стекла или материала, имеющего аналогичные свойства.
Внутри барокамеры находится воздух, насыщенный кислородом. То есть процент содержания О2 в пространстве барокамеры выше, чем в комнате, в которой стоит устройство. Пациент оказываясь в замкнутом пространстве с повышенным содержанием кислорода, получает дополнительное его количество, благодаря чему нормализуются многие процессы в организме еще на клеточном уровне.
Во время процедуры врач следит за тем, каково давление внутри изолированного пространства, какова концентрация кислорода в нем. Все параметры могут регулироваться в ходе сеанса, исходя из потребностей пациента и проблемы, которую необходимо решить. Также доктор наблюдает за тем, чтобы кислорода не было слишком много, так как при его избытке возможно кислородное отравление.
Принцип работы барокамеры
Как бы ни выглядела барокамера, принцип ее работы не меняется с 1995 года. В условиях замкнутого пространства создаются условия, напоминающие погружение на 500 м под воду.
Все подчиняется законам физики, никакой магии! Действие барокамеры базируется на правилах растворения газов в жидких средах. Газом выступает О2, а жидкой средой, соответственно, кровь и межклеточная жидкость в организме.
Благодаря действию повышенного давления и большей концентрации О2 удается добиться его более активного растворения в жидких средах. Как итог, происходит активное насыщение тканей кислородом, устраняется кислородное голодание – распространенная, но часто игнорируемая проблема среди жителей крупных городов.
Поговорив с врачом, что проводит сеансы баротерапии, можно узнать еще и о том, что кислородное голодание – проблема не только жителей больших городов. Среди его причин могут быть также:
анемия, т.е. сниженное содержание гемоглобина в кровеносном русле;
наличие тромбов, атеросклеротических бляшек, что не позволяют крови полноценно циркулировать по организму, достигая всех органов и тканей;
различные заболевания сердечнососудистой системы;
заболевания дыхательной системы.
Естественно, справиться с гипоксией, особенно если она вызвана не одной, а несколькими причинами, в условиях нормальной концентрации О2 сложно. Тогда-то на помощь и приходит барокамера.
С какими заболеваниями можно бороться
У барокамеры существует три основных функции, и она с успехом выполняет их еще с прошлого века:
в короткие сроки решая проблему кислородного голодания;
повышая активность иммунной системы организма;
способствуя его адекватному противостоянию негативным условиям окружающей среды.
Насыщение тканей кислородом в барокамере позволяет не только вывести шлаки и токсины, помочь организму почиститься от различных вредных веществ.
Барокамера также поможет решить следующие проблемы:
запустит регенеративные процессы после травм, тяжелых физических нагрузок, наносящих ущерб организму (эта способность баротерапии активно используется спортсменами);
стимулирует процессы метаболизма, что особенно важно для людей, страдающих от эндокринологических болезней, связанных с их замедлением;
поможет избавиться от застойных явлений, например, при застое крови, отеках и др.;
простимулирует работу всех органов и систем.
Достаточное поступление кислорода в организм помогает бороться с хронической усталостью, депрессиями, положительно влияет на настроение и общий тонус организма.
Показания для сеанса
Сегодня барокамеры используют по всему миру в самых разных отраслях медицины. У большинства пациентов на фоне кислородотерапии отмечается значительное улучшение состояния, появляется возможность снизить выраженность симптомов хронических заболеваний. Многие отмечают после сеансов, что ощущение у них такое, будто они заново родились.
Однако не стоит забывать о том, что баротерапия – это медицинская процедура. А значит, она имеет свои показания, по которым может применяться. Среди них:
различные легочные заболевания, связанные с недостаточным поступлением кислорода в организм;
неврологические заболевания, среди которых мигрени различной природы, головные боли напряжения;
необходимость активизировать регенерацию после хирургических вмешательств, травм, обширных ожогов;
болезни сердечнососудистой системы, при которых также нарушается поступление кислорода к органам и тканям;
ускорение выздоровления после инфекционных заболеваний различной природы (бактериальные, вирусные, грибковые).
Интересно, что сеансы в барокамере не имеют возрастных ограничений. Они подойдут как совсем маленькому ребенку, так и пожилому человеку. Более того, о пользе процедуры и ее безопасности многое говорит то, что она не противопоказана и даже полезна беременным и кормящим грудью женщинам. В последние годы использование барокамер стало распространено даже в ветеринарии.
Популярны сеансы кислородотерапии в борьбе с различными дерматологическими заболеваниями. Благодаря активности кислорода удается справиться с сухостью кожных покровов, последствиями обморожения, склеродермией, нормализовать баланс солей и минералов. Естественно, этим незамедлительно воспользовалась индустрия красоты, предлагая сеансы в барокамере женщинам, что заботятся о своей внешности! Сегодня во многих косметологических салонах можно воспользоваться возможностью посетить
барокамеру.
На данный момент доказано и то, что достаточное насыщение тканей кислородом снижает болевые ощущения, улучшает состояние кровеносных сосудов, выступает в качестве профилактического средства при остеопорозе.
Кому противопоказаны сеансы баротерапии
Барокамера, несмотря на большое количество показаний к ее использованию, остается медицинским устройством. Следовательно, для ее применения существуют и противопоказания.
Вообще, стоит сказать по секрету, стоит с большим вниманием относиться к методам, лекарствам и способам, которые совсем не имеют проитвопоказаний. Почему? Да все потому, что они с большой вероятностью не действуют. Правило эффективности в медицине очень простое: если есть показания, то есть и противопоказания.
От сеансов в барокамере рекомендуется отказаться в следующих случаях:
наличие онкологического заболевания (кислород способствует прогрессированию заболевания, так как злокачественным клеткам он необходим для активного размножения также, как и здоровым);
активный воспалительный процесс (кислород может усугубить воспаление, обострив реакцию иммунитета, так как обладает способностью стимулировать иммунные процессы);
кисты и полипы в организме (действие на них кислорода может спровоцировать увеличение их в размерах, злокачественное перерождение тканей);
туберкулез, эпилепсия, некоторые болезни крови – также противопоказания к проведению баротерапии;
ишемическая болезнь сердца, сердечнососудистые патологии в состоянии декомпенсации (неконтролируемые, сильно снижающие качество жизни и требующие приема серьезных препаратов).
Некоторые врачи относят к противопоказаниям наличие у человека клаустрофобии. Однако это весьма условно, так как далеко не каждый пациент с клаустрофобией будет испытывать в барокамере страх. Объясняется это просто: устройство оборудовано окошками, в любой момент есть возможность связаться с доктором, контролирующим процесс. В «капсуле жизни» достаточно света, чтобы нивелировать страх перед закрытым пространством. Однако, людям с клаустрофобией все же рекомендуется перед сеансом предупредить врача о своей проблеме. Если страх замкнутого пространства выражен очень сильно, придется подумать о том, чтобы подобрать себе другой метод оздоровления.
Активные воспалительные заболевания ЛОР-органов, сопровождающиеся выделение большого количества гноя, непроходимость евстахиевых труб также выступают противопоказаниями, при наличии которых консультация с доктором перед баротерапией обязательна. С осторожностью стоит относиться к процедуре при наличии травм головы в анамнезе, а также женщинам с фибромиомами, склонными к кровотечениям. Фиброма – это доброкачественная опухоль, у которой есть риск превратиться в злокачественную под действием кислородной стимуляции.
Как проходит сеанс
Естественно, многих пациентов интересует вопрос о том, нужна ли какая-то подготовка. Может, диету стоит соблюдать или вовсе не кушать перед сеансом или еще что. Но нет, все проще. Врач сказал, что требуется только хлопковая одежда, чтобы синтетика не была препятствием для проникновения кислорода к коже. В самом кабинете во многих салонах красоты выдают хлопковые одноразовые бахилы и шапочку на волосы. Шапочку, кстати, можно заменить хлопковой косынкой. Однако если баротерапия будет проходить в пансионате или в обычной больнице, бахилы и косынку стоит взять с собой.
А дальше все еще проще! Главная задача пациента – это удобно устроиться в барокамере, да расслабиться. После того, как человек занимает удобное для него положение, доктор запускает процесс наполнения капсулы воздухом. В этот период у некоторых может возникнуть небольшой дискомфорт в ушах, как при полете на самолете или резком перепаде высот на дороге. Это связано с изменением давления. Достаточно обычно продуть уши, чтобы от него избавиться.
Важно! Перед сеансом стоит снять украшения и часы, чтобы соблюсти правила санитарии. Также нельзя забывать, что в барокамере может быть тепло, и тогда тело будет потеть, а серебро от контакта с потом потемнеет и потребует чистки.
Вся процедура длится полчаса. Провести это время можно во сне или, например, в собственных мыслях.
Интересно, что в США учеными из больницы Opelousas General Health System была проведена оценка баротерапии в лечении тяжелых форм COVID-19. Каждый из пациентов получал в среднем от 1 до 6 процедур в барокамере, и никому из ни х не потребовался перевод на искусственную вентиляцию, несмотря на изначально тяжелое состояние. Министерством здравоохранения в России также были утверждены методические рекомендации, в которых баротерапия рекомендуется для реабилитации пациентов с COVID-19.
Спортсмены регулярно подвергаются перенапряжению опорно-двигательного аппарата. Высокие нагрузки в сочетании с повторяющимися микротравмами приводят к развитию специфических патологических процессов, которые объединяются общим термином – спортивная травма.
Однако спортивным травмам подвержены не только профессиональные спортсмены, что посвятили свою жизнь занятиям спорту. Люди, занимающиеся гимнастикой для общего оздоровления, бегающие по утрам также не застрахованы от подобных травм.
В зоне риска находятся еще и дети, чья подвижность нередко приводит к получению травм, а неумение сидеть на месте быстро вызывает хронизацию процессов из-за повторяющихся микротравм.
Общая информация о спортивных травмах
К спортивной травме может привести множество факторов: ошибки спортсмена в технике или тактике, грубое силовое воздействие со стороны соперника, плохое качество спортивного инвентаря, покрытия площадки, длительные перерывы между нагрузками. Как ни странно, у непрофессиональных спортсменов набор ошибок такой же.
К классическим спортивным травмам относят бурситы, миозиты, миофиброз, тендиниты, мышечные спазмы, невропатии, переломы, растяжения и др. Люди, занимающиеся одним видом спорта, зачастую получают сходные травмы. Это связано с похожими способами тренировок, стереотипами движений.
В клинической практике распространены специфические названия патологий, привязанные к конкретному виду спорта. Среди них:
«локоть теннисиста»;
«перелом боксера»;
«колено прыгуна»;
«перелом лыжника»;
«локоть питчера» и др.
Человек, получивший травму во время занятий спортом, склонен игнорировать ее, возвращаться к занятиям раньше, чем полностью пройдет процесс восстановления тканей. Итог предсказуем: не до конца зажившее место травмируется снова и снова, что с течением времени приводит к хроническим изменениям в тканях, бороться с которыми очень сложно.
Характер травмы
Всего случаев травмы по данным различных авторов в процентах
В.К. Добровольского
А.М. Ланда
Центральный институт травматологии и ортопедии
В.Л. Серебренниковой
Ушибы
40,1
37,0
40,5
46,3
Растяжения, разрывы и надрывы связок
29,1
31,0
26,4
11,9
Разрывы мышц
15,1
4,0
—
—
Ссадины
5,0
3,0
10,0
21,3
Вывихи
0,8
6,0
2,9
7,9
Переломы
2,5
11,0
2,1
11,8
Клиническая картина спортивных травм
Спортивные травмы могут различаться по клинической картине.
«Локоть теннисиста»
Латеральный эпикондилит – заболевание, характерное для людей, занимающихся большим теннисом. Пациенты жалуются на боли в локтевом суставе, появляющиеся в том числе, при захвате, разгибании в противоположную от сгибания запястья и пальцев сторону. Еще одна характерная жалоба – ограничение подвижности.
Стрессовые переломы костей
Перелом у человека, занимающегося спортом, возникает в случае, если на кость прямо или косвенно воздействует травмирующая сила. Ее источником могут стать падение, удар, некачественное спортивное оборудование и др.
Подобные переломы плохо заживают, могут потребовать хирургического вмешательства, влекущего за собой увеличение риска осложнений, длительности реабилитации.
Стрессовые переломы встречаются у детей, получивших травму на детской площадке, например, при неудачном прыжке с высоты или попытке забраться куда-либо с последующим падением.
Травмы ахиллова сухожилия
Особенно сильно распространены среди футболистов. Пациент жалуется на боли в области ахиллова сухожилия, отек, ограничение движений, хромоту.
Травмам ахиллова сухожилия также подвержены непрофессиональные бегуны, занимающиеся нагрузкой для улучшения собственного здоровья. К сожалению, не все они умеют правильно подготавливать свое тело к физическим нагрузкам.
Многие склонны заниматься бегом без предварительной нагрузки, и именно такая привычка к «холодному» старту в итоге повлечет за собой травму.
«Колено прыгуна»
Тендопатии надколенника встречаются у спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта. Страдают чаще мужчины, игроки волейбола. Этому способствует необходимость много прыгать, твердость игровой поверхности, вес, использование утяжелителей при отработке прыжков и другие факторы.
Среди жалоб боли в колене, первоначально присутствующие только при физических нагрузках, но со временем сопровождающие человека в повседневной деятельности, ограничение подвижности.
Тендопатия надколенника – это проблема не только профессиональных спортсменов, но и людей с лишним весом. У этих пациентов увеличена нагрузка на ноги, и связки попросту не
могут с ней справиться. Как итог, даже длительная ходьба может привести к развитию тендопатии, принести человеку с лишним весом множество неприятных ощущений.
Дополнительно в группе риска находятся подростки, активно занимающиеся различными видами спорта. Их связки еще не до конца сформированы, и высокая интенсивность нагрузок закономерно может привести к травме.
Диагностика травм, полученных при занятиях спортом
Диагностика спортивных травм, в большинстве своем, не представляет сложности. Врач опирается не только на данные осмотра и анамнеза, но и на дополнительные методы исследования, чтобы получить как можно более полную информацию.
В первую очередь, конечно, за спортивную травму выступают обстоятельства, при которых она была получена. Для их уточнения врач тщательно собирает анамнез.
Важно! Нельзя утаивать от доктора обстоятельства получения травмы. Иначе это может стать помехой для постановки верного диагноза.
Одним из самых популярных методов обследования является рентгенография. Снимок пострадавшей конечности обычно делается в двух проекциях: прямой и боковой. Это позволяет получить максимум информации о локализации травмы, ее особенностях.
В некоторых случаях для сравнения выполняется рентгенография не только поврежденной области, но и симметричной здоровой. Это делается, если у пациента есть какие-то особенности строения, и врачу необходимо понять, норма это или все же патология. Также некоторые травмы требуют снимков под нестандартными углами для более точной диагностики.
Сегодня нет каких-то особенных методик, которые используются в диагностике травм, связанных со спортом. Врачи применяют те методы, что может предложить общая травматология, и применяют их с успехом. Возможно назначение УЗИ поврежденного сустава, МРТ и других методов обследования. Для более точной и полной постановки диагноза возможно выполнение общих анализов – стоит отнестись к этому с пониманием.
Лечение спортивных травм
При спортивных травмах применяется комплексное консервативное лечение. Если оно оказывается неэффективным, прибегают к хирургическим методам.
Проблема заключается в том, что не только профессиональные спортсмены, но и обычные люди обычно хотят как можно скорее вернуться к привычному образу жизни, полному движения. Итог предсказуем: пренебрежение рекомендациями, игнорирование болевого синдрома, развитие осложнений.
Традиционные методы
Традиционные методы лечения, в первую очередь, включают ограничение нагрузки на травмированную часть тела. Человек оказывается вынужден прервать тренировки, отказаться от участия в соревнованиях, если он занимается спортом на профессиональном уровне.
Поврежденный участок тела обязательно ограничивают в движении с помощью ортезов, гипсовых повязок. Это необходимо, чтобы ускорить восстановление, уберечь поврежденную часть от новых травм.
Важно! Микротравмы, которые можно получить при движении ранее травмированной конечностью, по мнению многих травматологов даже опаснее, чем основное повреждение. Связано это с тем, что микротравма наслаивается на уже имеющийся дефект, из-за чего становится обладательницей более пагубного воздействия.
Из медикаментов назначаются нестероидные противовоспалительные средства, стероидная терапия (в том числе, инъекционное введение в пораженное место), хондропротекторы. Лечение дополняется массажем, ЛФК, физиотерапией.
Хорошо зарекомендовала себя методика электрофореза с гидрокортизоном или раствором лидокаина. Возможно выполнение фонофореза с мазями.
Однако традиционные методы не всегда дают достаточный результат. Спортсмены хотят быстрее восстановить подвижность поврежденного участка тела, вернуться к тренировкам и соревнованиям. В таких условиях могут быть эффективны дополнительные консервативные методики, благодаря которым можно сократить период реабилитации, уменьшить интенсивность болевого синдрома.
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия в лечении спортивных травм
ЭУВТ сегодня рассматривается, как альтернатива хирургическим вмешательствам. Ударно-волновая терапия основывается на баллистическом принципе формирования ударной волны. Есть два метода проведения УВТ: радиальный и фокусированный. При спортивной травме в приоритете фокусированный. Можно достичь следующих эффектов:
распад остеофитов, камней, кристаллов CaCl2, уменьшение размеров участков фиброза;
образование веществ, препятствующих выделению медиаторов воспалительного процесса;
усиленное образование новых сосудов (ангиогенез), новой костной ткани в участке повреждения (остеогенез);
активизация процесса регенерации;
распад оссификатов;
купирование боли за счет блокировки передачи импульсов с ноцицепторов.
При применении ЭУВТ исключаются хирургические риски. Однако методика имеет собственные побочные эффекты, которые нужно учитывать. Среди них болезненность, отечность, мелкие кровоизлияния в верхних и средних (редко) слоях кожи.
Задачи реабилитационного периода
После травмы, полученной во время занятий спортом, человек вынужден будет пройти реабилитацию, чтобы вернуть себе здоровье в полной мере. Задачи реабилитации следующие:
борьба с болевым синдромом, который в первое время может быть достаточно выраженным;
восстановление двигательной функции с последующим ее сохранением и дальнейшим развитием при необходимости;
профилактика развития различных костных новообразований, таких как шишки, мозоли, оссификаты, которые в перспективе будут мешать подвижности, приведут к появлению хронического болевого синдрома после травмы;
устранение повреждения сосудов, нормализация кровообращения в пораженной зоне для лучшего заживления;
профилактика развития отеков, снижения подвижности и атрофических изменений в следствие длительного отсутствия движения;
психологическая поддержка.
Как бы странно это ни звучало, но при спортивных травмах психологическая поддержка – важный этап реабилитации. Объясняется это тем, что человек на довольно продолжительное время лишается возможности выполнять свои привычные функции, жить в привычном ритме. Все это может воздействовать на него угнетающе, приводить к развитию депрессивных состояний, что ведет к замедлению регенеративных процессов.
В период реабилитации особенно важно не перенапрягать организм не только физически, но и психологически.
Правила первой помощи при травме, полученной во время занятий спортом
Если человек получил травму при занятиях спортом, важно грамотно оказать ему первую помощь. Общий алгоритм довольно простой.
Проводятся манипуляции, позволяющие устранить воздействие факторов, которые вызвали повреждение тканей.
Проводится оценка состояния пострадавшего, при необходимости вызывается бригада скорой медицинской помощи (например, вызова СМП требует подозрение на перелом).
При подозрении на перелом пострадавшему обеспечивается неподвижность до тех пор, пока на место происшествия не прибудет врач.
При ушибе накладывается давящая повязка, возможно снятие болевых ощущений с помощью холодного компресса с соблюдением мер предосторожности.
При растяжении фиксируется пораженная область, также накладывается компресс с остужающими свойствами для снижения болевых ощущений.
Обморок не относится к спортивной травме, но в летнее время при занятиях в жаркую погоду или в душных помещениях может представлять опасность, поэтому поведение при обмороке достойно обсуждения.
Человек в предобморочном состоянии должен прекратить тренировку, перейти в прохладное помещение и обязательно выпить воды. Необходимо принять сидячее положение или, если это возможно, лечь и задрать ноги выше уровня головы, чтобы обеспечить приток крови к мозгу.
Если человек упал в обморок, необходимо перенести его в прохладное место, избавить от одежды, которая может помешать дыханию. Уложить человека рекомендуется так, чтобы ноги были выше головы. Можно дать подышать нашатырным спиртом не более, чем на 1 или 2 вдоха. После того, как человек вернется в сознание, ему дают сладкое теплое питье.
Спортивная травма – это проблема, с которой сталкиваются не только профессиональные спортсмены. Сегодня, когда бег, походы в зал и другие способы занятия спортом становятся все более популярны, от травм не застрахован никто.
Пластика груди – популярная сегодня операция, к которой прибегают многие женщины. Однако, принимая решение о необходимости оперативного вмешательства, представительницы прекрасного пола забывают о том, что любая операция всегда связана не только с определенной пользой, но и с рядом серьезных рисков.
Перед тем, как решиться на операцию, стоит ознакомиться не только с преимуществами процедуры, но и с возможными последствиями.
Преимущества пластики груди
Пластика груди – вмешательство, обладающее довольно большим количеством преимуществ. Как минимум, сегодня коррекция стала доступной по цене, благодаря чему женщины все чаще обращаются к ней, как к способу решить свои проблемы как во внешности, так и в самооценке.
Любой врач, специализирующийся на пластике груди, легко опишет особенности процедуры, ее преимущества и возможные последствия. Более того, если на приеме доктор не уделил внимание этим вопросам – это повод задуматься о его компетентности.
Возможность исправить физические недостатки
Пластика груди – это способ справиться с физическими недостатками, которые порой бывают достаточно очевидны. Операция в этом случае используется по эстетическому показанию, и ничего не обычного в этом нет.
Хороший пример – асимметрия грудных желез, разница в размерах между правой и левой железой. Конечно, идеально симметричной груди не бывает, незначительный дисбаланс допускается и на него не обращают внимание, но речь не об этих случаях.
Пластика груди требуется для коррекции физических недостатков в том случае, если проблема хорошо заметна. Сильная асимметрия – повод для пластики. Значительная разница в размерах – повод для обращения к врачу.
Также оперативное вмешательство необходимо женщинам, которые пережили удаление грудных желез из-за какой-либо травмы или операции. В этом случае также выполняется пластика, способная кардинально исправить ситуацию.
Несмотря на то, что вмешательство выполняют для исправления физического недостатка, медицинского значения оно от этого не приобретает. Пластика груди остается эстетической операцией даже в тех случаях, когда восстанавливают удаленную грудь, так как медицинских показаний нет.
Коррекция проблем, связанных с большим объемом груди
В головах многих людей пластика груди обязательно связана с увеличением бюста. Однако операция может проводиться не только с целью увеличить молочные железы, но и с целью уменьшить их. Ничего удивительного в этом нет.
Дело в том, что объемная грудь способна создавать своей владелице большое количество проблем. Во-первых, это часто выглядит неэстетично, так как под собственным весом грудь отвисает. Во-вторых, проблема в нагрузке.
Дело в том, что женщина, носящая пышную грудь, испытывает повышенную нагрузку на позвоночный столб. Из-за этого могут возникать боли в позвоночнике, ограничение физической активности и другие неприятные последствия.
Пластику груди выполняют именно для того, чтобы решить проблемы с нагрузкой на позвоночный столб. Уменьшение объема груди ведет к уменьшению нагрузки. Спина перестает болеть, облегчаются многие виды деятельности. Заодно, решается и эстетический вопрос с обвисанием объемной груди, что также важно для многих представительниц прекрасного пола.
Избавление от комплексов
К сожалению, в современном мире при оценке красоты женщины довольно большой акцент ставится именно на состояние груди. Естественно, такое акцентирование постепенно вселяет в разум женщины сомнения в собственной привлекательности. Кто-то начинает стесняться своих слишком маленьких объемов, кого-то не устраивает форма, а кого-то смущает даже незначительная асимметрия, которую даже заметить сложно.
Во всех этих случаях женщина обращается к хирургу для решения своих проблем. И это вовсе не плохо.
Эмоциональный комфорт – важная часть полноценной жизни. И решение проблем с грудью – это простой и надежный способ избавиться если уж не ото всех комплексов, то уж от одного из основных, касающихся внешности, так точно.
Женщина, считающая свое тело непривлекательным, становится более уязвимой в эмоциональном плане, более нервной. Представительница прекрасного пола из-за этого может испытывать трудности с личной жизнью, налаживанием социальных связей. И, если простая операция может решить все эти проблемы, почему бы не обратиться за помощью к специалисту.
Однако важно помнить о том, что восстановление душевного равновесие и необходимость повысить самооценку – это все еще также не медицинские показания к пластике груди.
Возможные риски
Пластика груди – это полноценное оперативное вмешательство, которое не только проводится под общим наркозом, но и требует от хирурга высокого профессионализма, хорошего набора знаний. И, как и любое другое оперативное вмешательство, пластика груди сопряжена с определенными рисками.
Принимая решение о том, стоит ли ложиться под нож хирурга, женщине рекомендуется ознакомиться с этими рисками и тщательно взвесить свое решение.
Трудности с диагностикой рака
Рак молочный железы – один из самых распространенных типов женского рака. Сегодня для борьбы с этим заболеванием разворачивают обширную профилактическую компанию, включающую призывы регулярно делать мамограмму, проводить самообследование, посещать врача.
Считается, что грудные импланты, которые используются при пластике груди, могут затруднить диагностику рака молочной железы с помощью мамограммы. И дело, как можно подумать сначала, не в том, где именно располагается имплант. Ведь доказано, что:
имплант не может помешать обнаружению раковых изменений в тканях;
имплант не способен скрыть подозрительный участки тканей, ухудшить визуализацию;
исключен разрыв импланта, так как он изготавливается из прочного материала.
Однако трудность может возникнуть с оборудованием
Во-первых, для проведения мамограммы с имплантами требуется специально оборудованный мамограф, который за счет фиксации улучшит визуализацию. Во-вторых, требуется более мощный рентгенологический аппарат, так как для получения четкой картинки женщине после пластики груди требуется чуть большая доза излучения.
Соответственно, если аппарат не имеет специализированных приспособлений или он недостаточно мощный для проведения обследования, женщина может остаться не дообследованной.
Возрастает риск пропустить начальные стадии заболевания.
Вероятность образования капсульной контрактуры
Капсульная контрактура – возможное осложнение пластики груди, которое на данный момент активно изучается врачами. Говорят о формировании капсульной контрактуры в том случае, если вокруг импланта, поставленного женщине в молочную железу, формируется плотная рубцовая ткань.
Рубец способен сдавливать окружающие ткани, давить в том числе и на имплант, из-за чего не исключено появление тянущих ощущений, болей. Также капсульная контрактура закономерно приводит к тому, что изменяется форма груди, могут возникнуть непредвиденные деформации, которые довольно сложно исправить.
Считается, что формирования контрактуры можно избежать, правильно рассчитав размер кармана для установки импланта. Однако достоверных данных об особенностях образования капсульной контрактуры пока нет, этот вопрос продолжает изучаться докторами.
Капсульная контрактура – это повод для повторного оперативного вмешательства с целью коррекции осложнения. Естественно, выполняться оно снова будет под общим наркозом, что негативно воспринимается организмом в целом.
Отложения солей кальция в области имплантов
Отложение кальцинатов вокруг импланта – еще одна частая проблема, с которой сталкиваются представительницы прекрасного пола после того, как им провели операцию на груда. Врачи подчеркивают, что отложение кальцинатов – это не осложнение и не негативное последствие в полном смысле этого слова. Скорее это закономерная реакция организма на инородный предмет в тканях.
Проблема в другом. Кальцинаты видны на мамограмме. Их довольно легко можно принять за очаги патологического разрастания тканей, за очаги раковых клеток. Естественно, для точной верификации диагноза может потребоваться небольшая операция, направленная на забор биологического материала с целью его оценки.
Инфекционные осложнения
Инфекционные осложнения – одни из самых частых видов осложнений в хирургии. У них множество причин и огромное количество последствий, начиная от непродолжительного нагноения раны, и заканчивая полным отторжением тканей, попаданием инфекции в кровь, летальными исходами. Пожалуй, инфекции – это самая страшная из проблем, с которыми может столкнуться женщина, пережившая пластику груди.
Врачи отмечают, что в основном инфекционные осложнения формируются в течение пары дней или пары недель после оперативного вмешательства. Однако в случае с имплантацией нельзя забывать о том, что инфекция может развиваться более длительно, так как организму может потребоваться время для формирования должного иммунного ответа.
Инфекционные осложнения в случае с имплантацией осложняются еще и тем, что в тканях организма находится инородное тело, которое только обостряет активную иммунную реакцию. Естественно, если с осложнением не удастся справиться с помощью тщательного промывания раны и приема антибиотиков, может потребоваться повторное оперативное вмешательство для решения развившихся проблем.
Проблему с инфекционными осложнениями решает правильный выбор врача, тщательное соблюдение послеоперационных рекомендаций от лечащего врача.
Другие возможные риски
Естественно, как и любое другое оперативное вмешательство, пластика груди связана с рядом других рисков. Некоторые из них имеют большую вероятность, а некоторые, напротив, меньшую.
Другие оперативные вмешательства
Женщина, решившая сделать пластику груди, должна четко понимать, что она не застрахована от других операций на груди. Причин может быть множество, начиная от развития инфекционного осложнения после операции, и заканчивая необходимостью провести оценку состояния тканей для исключения рака.
Формирование гематомы
Нередкое, но в большинстве случаев неопасное осложнение пластики груди. Гематома – скопление крови под кожным покровом. Часто формирование гематомы сопровождается болезненностью, припухлостью. Мелкие послеоперационные гематомы рассасываются сами спустя некоторое время.
Трудности с заживанием раны
Решившись на пластику груди, необходимо оценить то, как быстро организм обычно заживляет раны. После операции останется шрам, которому потребуется время на заживление. Также в некоторых случаях размер импланта подбирается неверно, из-за чего возможно пе6рерастяжение кожи, также объясняющее трудности с заживлением. При пластике груди стоит думать не о том, чтобы сделать грудь максимально большой, а о том, чтобы добиться ее естественного вида, и тогда размер импланта будет подобран верно.
Изменения в чувствительности груди
Некоторые женщины после пластики груди сталкиваются с тем, что грудь в целом или только сосок становятся менее чувствительными. Ничего удивительного в этом нет. Изменение может носить как временный, так и постоянный характер.
Смещение импланта
В некоторых случаях при пластике груди может происходить смещение ранее установленного импланта. Естественно, это приводит к асимметрии молочных желез. Женщина снова чувствует дискомфорт, вынуждена снова принимать решение об операции.
Пластика груди – операция, которая носит чисто эстетический характер. У нее нет медицинских показаний, что необходимо учитывать. Представительница прекрасного пола должна тщательно взвесить все преимущества и риски перед тем, как принимать решение о том, стоит ли ей проходить пластику груди. Конечно, сегодня осложнения развиваются редко, но стопроцентной страховки от них все еще не существует.
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Беременность и роды – физиологический процесс, и об этом вам скажет любой врач. Однако, процесс этот непростой, накладывающий на женщину, ее физическое и психологическое состояние ощутимый отпечаток. Важная часть жизни после того, как малыш появился на свет – это грамотное восстановление, которое поможет прочувствовать счастье быть матерью в полном объеме, защитит от проблем со здоровьем!
Физическое восстановление
Беременность и роды – процессы, связанные с постоянными гормональными всплесками, серьезными перестройками всего организма. Ведь это совсем непросто – приспособить тело к вынашиванию потомства. К сожалению, гормональные перестройки редко протекают совсем безболезненно, оставляя весомый отпечаток, как на теле женщины, так и на ее психике.
Главное после выхода из роддома – не паниковать. Все проблемы, которые появились после беременности и родов, решаемы.
Боремся с болью в спине, мышцах, суставах
Боль в спине, суставах, мышцах – частый спутник не только беременных женщин, но и тех, кто недавно родил. Ничего удивительного в этом нет: в период беременности вес женщины возрастает в среднем на 12-18 кг, а иногда и больше, а уходит после родоразрешения обычно около 10 кг. Довольно резкий скачок веса – серьезная нагрузка на опорно-двигательную систему. Нельзя забывать о том, что в период беременности смещается центр тяжести, выделяется гормон релаксин, способствующий смягчению суставов, чтобы тазовые кости могли беспрепятственно расшириться.
После беременности кости, связки, суставы и мышцы постепенно в прежнюю форму. Главное – не нагружать их в первое время, соблюдая простые рекомендации:
нужно отказаться от поднятия тяжестей;
рекомендуется следить за весом, питаясь в достаточном количестве сбалансированной пищей;
вместе с врачом можно подобрать простую гимнастику, которая не отнимет много времени, но поможет опорно-двигательной системе восстановиться быстрее;
стоит уделить время поиску удобной позы для кормления, в которой тело не будет затекать.
Дополнительно часто советуют поменять матрас на постели, избегать резких движений в первое время, отказаться от прямых наклонов.
Заботимся о коже, волосах и зубах
Кожа, зубы и волосы также реагируют на беременность женщины. Связано это не только с изменением гормонального фона, но и с тем, что организм может испытывать недостаток питательных веществ, витаминов и минералов. Чтобы поддержать свой организм в этих аспектах, рекомендуется:
пить жидкость в достаточном количестве;
согласовать с врачом прием дополнительных витаминов, минеральных комплексов, которые подойдут кормящим женщинам;
принимать контрастный душ, который поможет не только освежиться, но и улучшит микроциркуляцию во всем теле;
отказаться от использования жестких металлических щеток для волос;
подобрать мягкую, нетравмирующую зубную щетку для зубов;
использовать гели и мази, укрепляющие эмаль зубов.
Важно помнить о том, что потеря большого количества волос после беременности – это норма. В период вынашивания ребенка волосы почти не выпадают, потому что в организме выделяется большое количество эстрогена. Однако после организм своего рода наверстывает упущенное, стремясь избавиться от лишнего. Чтобы стимулировать рост новых волос, можно пользоваться различными масками, кондиционерами. Маски, в зависимости от типа кожи, можно использовать и для поддержания здоровья кожи. Ребенку это никак не повредит.
Возвращение подтянутого живота после родов
Многих женщин, прошедших через роды, больше всего волнует вопрос о том, когда получится избавиться от увеличившегося в размерах живота. В этом вопросе все зависит от самой мамы. Все, что нужно – это терпение и ежедневное выполнение простого комплекса упражнений.
Легкая гимнастика, согласованная с врачом, допустима уже через 1-1,5 месяца после родов. Через два месяца можно начинать, например, крутить обруч по несколько минут в день. Чтобы вернуть коже живота упругость, разрешается использование специальных гелей и кремов.
Хороший помощник в восстановлении формы живота – это диафрагмальное дыхание. Его можно сочетать с упражнением «Дыхание кошки». Для выполнения необходимо встать на четвереньки, прогнуться в спине и несколько раз сделать вдох-выдох диафрагмальным способом. При этом нужно следить, чтобы не только поясница оказалась в прогнутом состоянии, но и живот не выпячивался очень сильно.
Если мышцы брюшного пресса сильно пострадали после родов, то по рекомендации врача можно носить бандаж, чтобы поддержать их и уменьшить нагрузку.
Решение проблем с грудью
Возврат формы груди – еще одна проблема, волнующая многих женщин после родов. Врачи рекомендуют подумать о груди еще до родов, начав носить специальное поддерживающее белье. Однако оно не всем подходит.
Чтобы сохранить кожные покровы груди, мышцы и связки в тонусе, можно придерживаться следующих рекомендаций:
ухаживать за кожными покровами с помощью увлажняющих кремов и гелей, средств, помогающих бороться с растяжками;
делать легкий массаж груди с помощью, например, махрового полотенца или собственными пальцами (это дополнительно улучшит отток молока, поможет предотвратить лактостаз);
подобрать комфортное белье, сделанное из натуральных тканей;
избегать сквозняков, переохлаждений, которые негативно сказываются на грудных железах в послеродовой период;
подобрать хорошие средства для душа, обладающие мягким эффектом, не травмирующие нежную кожу.
Если вдруг на сосках возникли трещины, развился лактостаз или мастит – необходимо не откладывать обращение к врачу. Доктор даст рекомендации.
Что делать с интимными проблемами
Различные интимные проблемы – также не редкость для женщин в послеродовой период.
Довольно часто представительницы женского пола сталкиваются с недержанием мочи после рождения ребенка. Связано это не только с перерастяжением мочевого пузыря в период беременности, возрастанием нагрузки на него, но и с возможными травмами нервных окончаний в органах, ответственных за мочеиспускание.
Главная задача при недержании – регулярно опорожнять мочевой пузырь, отучиться от сдерживания позывов к мочеиспусканию. Это поможет вернуть мышцам мочевого пузыря тонус.
Чтобы укрепить мышцы промежности, которые после родов оказываются перерастянуты, рекомендуется выполнять упражнение Кегеля – ритмично сжимать мышцы влагалища и разжимать их. Это простое упражнение станет отличной профилактикой для предотвращения опущения органов малого таза, дополнительным средством борьбы с недержанием мочи.
Дополнительно врачи рекомендуют:
регулярные пешие прогулки, благодаря которым улучшается кровообращение во всех органах, включая органы малого таза;
соблюдение правил личной гигиены (подмывание после каждого похода в туалет);
отказ от синтетического, стягивающего белья, которое мешает нормальному кровообращению, лишний раз раздражает чувствительную кожу.
Геморрой и все, что с ним связано
Частая проблема женщин после родов – это геморрой. Дело в том, что матка еще в период беременности затрудняет отток крови от кишечника, вынуждает их скапливаться в синусах, которые потом и превращаются в геморроидальные узлы.
Геморрой у женщины может начаться еще в период беременности, но особенно остро он ощущается после родов. Чтобы справиться с ним, необходимо:
тщательно соблюдать режим питания, стараться придерживаться правил здорового питания, исключив из рациона продукты, которые могут провоцировать запоры;
соблюдать питьевой режим, чтобы каловым массам легче было покидать прямую кишку, чтобы было достаточно жидкости для их размягчения;
подобрать хорошую, мягкую туалетную бумагу, которая не будет лишний раз раздражать анальное отверстие при гигиенических процедурах.
Врачи рекомендуют разнообразить диету продуктами, богатыми клетчаткой. Клетчатка – вещество, которое не переваривается нашим организмом, но она помогает полезным бактериям, обитающим в кишечнике, а также выступает в качестве балласта, добавляя каловым массам объема, позволяя быстрее выводить их из кишечника.
Психологическое восстановление
К сожалению, психологическим проблемам женщин в послеродовой период сегодня до сих пор уделяется недостаточное внимание. До сих пор от «добрых» знакомых, а иногда и от родных женщина после родов может услышать неприятные обесценивающие фразы просто потому, что люди забывают о том, что быть матерью – это серьезный, неоплачиваемый труд.
Женщина в период после родов особенно чувствительна к таким замечаниям из-за колебаний гормонального фона, о чем многие тоже забывают.
Послеродовая депрессия – что делать
Послеродовая депрессия – это не миф, а суровая реальность, с которой сталкивается огромное количество женщин после рождения малыша. Факторов ее развития два.
Гормональный фактор
После рождения ребенка в организме происходит очередная гормональная перестройка, которая отражается, в том числе, на психике женщины. Во время вынашивания малыша организм получал постоянную дозу гормонов, обеспечивающих состояние легкой эйфории, счастья. После того, как беременность окончилась родами, гормоны перестали выделяться в кровь в таком большом количестве. Стало больше гормонов стресса, которые и приводят к депрессивному состоянию, подавленности, раздражительности.
Социальный фактор
После рождения ребенка жизнь женщины кардинально меняется. Она испытывает постоянное давление от окружающих, так как каждый пытается показать ей, что она неправильно что-то делает, не так себя ведет. Женщина начинает убеждаться в том, что она просто плохая мать, что ничуть не способствует улучшению ее настроения, разрешению депрессии. Масла в огонь подливает еще и обесценивание от близких, членов семьи. Ведь сегодня принято считать, что если сидишь дома с ребенком и не работаешь, значит у тебя много свободного времени, которое можно потратить «на что-то полезное».
Послеродовая депрессия – опасное состояние, в котором мама, особенно если у нее первый ребенок, способна на непредсказуемые поступки. И депрессия – это полноценное заболевание, которое не лечится большим количеством дел и постоянными упреками.
Чтобы помочь женщине, у которой развилась послеродовая депрессия, необходимо вмешательство специалистов или, как минимум, помощь и понимание близких. Рекомендуется:
распределить домашние обязанности между всеми членами семьи, по возможности привлечь к помощи с ребенком понимающих родственников;
научиться закрывать глаза на бытовые вопросы в течение некоторого времени: это нормально, если в квартире не все поверхности идеально чистые, если ужин не готов или белье не постирано;
научиться преодолевать изоляцию, продолжая общение с друзьями и знакомыми, не замыкая свой мир только на ребенке.
Психотерапевт или психолог поможет женщине справиться с послеродовой депрессией, убедить ее в том, что это состояние, с которым надо бороться, а не просто закрывать на него глаза.
Режим дня – главный помощник в грамотном восстановлении
Залог быстрого восстановления – это еще и комфортный режим дня молодой мамы, о котором многие забывают, комфортная обстановка в моральном плане. Рекомендуется:
больше времени гулять на свежем воздухе, заниматься минимальными физическими нагрузками, если разрешил врач;
следить за питанием, приучившись есть минимум трижды в день и желательно полезную пищу, а не фаст-фуд или простые в приготовлении бутерброды;
научиться не быть к себе очень строгой: это нормально, когда не все идет идеально, когда не все успеваешь, и не все сразу получается;
постараться исключить из круга общения «токсичных» людей, способных только упрекать, но не оказать помощь или хотя бы промолчать;
полноценно, регулярно высыпаться (рекомендуется не менее 8 часов сна).
Восстановление после родов займет время – это правда. Однако потом все тяготы останутся позади, а впереди будет время с малышом и новые возможности.
Нередко человек, сталкиваясь с той или иной болезнью, боится обращаться за медицинской помощью, потому что когда-то слышал, как сложно и болезненно проходит лечение. Однако если раньше многие операции были действительно сложными, то сейчас, благодаря использованию новейших методик, даже очень серьезные проблемы решаются быстро и безболезненно. В частности, такое неприятное заболевание, как геморрой, устраняется меньше чем за час с помощью дезартеризации. С новыми методами лечения позволяют познакомиться интересные статьи о медицине на нашем сайте.
35-летний бразильский мужчина, участвовавший в испытании, в котором он получал усиленный режим антиретровирусной терапии в сочетании с дополнительными дозами витамина B₃ в течение 48 недель, присоединился к короткому списку пациентов, у которых официально был зафиксирован период ремиссии от ВИЧ-инфекции. Хорошая новость в том, что это уже не первый случай излечения от «чумы XXI века», по крайней мере, временного. Ранее другой мужчина из Сан-Франциско, 24-летний таиландец, 9-летний ребенок из Южной Африки, а также пациенты из Лондона и Берлина продемонстрировали отрицательный тест на антитела к ВИЧ спустя год после прекращения лечения. Однако можно ли с уверенностью говорить о прорыве в медицине?
SMD (surface mounted device) — технология, когда данные детали монтируются поверх платы. Радиодетали устанавливаемые поверх печатных плат называются чип компонентами.
Под поверхностью понимается плоскость плат, на плоскости паяются элементы согласно мысли проектировщика таких микросхем.
Прочитав данную статью, вы сможете визуально определять какой из SMD элементов является резистором, конденсатором или чем-то другим, понимать маркировку и применять знания при диагностике и ремонте печатных плат.
Содержание статьи:
Элементов устанавливаемых на платы очень много, по большей части все что есть в обычных технологиях монтажа (радиодетали привычных габаритов).
Код представляет комбинацию букв и цифр на SMD-компонентах, размеры которых не могут вместить целое обозначение. Число их превышает мыслимые количества и растет от года к году. Усложняется ситуация тем, что изготовители меняют эти коды под свои нужды, не опираясь на какие-либо стандарты, в связи с чем систематизировать данное направление непросто.
Знаки одной значимой, строки из, возможно, нескольких нанесенных на корпус и являются SMD-кодом. Символ «О» в сокращениях, принимается за ноль.
Можно также использовать таблицы различных производителей. Либо просто «погуглить» ту или иную кодировку (при наличии) и старый добрый «Алиэкспресс» выдаст с десяток китайских аналогичных деталей за удобную цену и долгую доставку.
SMD резистор
Эти резисторы в разы меньше по сравнению с традиционными. В основном их выпускают овальной, квадратной и прямоугольной форм. При этом профиль детали очень низкий.
Задачи выполняемые такими резисторами:
Ограничение тока (current-limiting resistor)
Делитель напряжения (voltage divider)
Повышение или понижение характеристик (pull-down / pull-up resistor)
Маркировка резисторов SMD
Стоит рассказать что резисторы SMD стандартизированы в метрической и не метрической системах измерений. Заводы изготовителя применяют не метрический стандарт JEDEC. Соотношение сторон элемента обозначается цифрами — 0805. Маркировка раскрывает данные SMD резистора: длина, ширина.
Приведем пример: код 0805 (в дюймах): длина резистора составит 0,080 дюйма, ширина 0,050 дюйма.
Из-за очень маленьких габаритов SMD резисторов не представляется возможным маркировать их стандартной расцветкой, используемой для обыкновенных резисторов. С этой целью применяют все тот же код. Код содержит от трех до четырех цифр, может содержать пару цифр и одну букву.
Три или две цифры указывают на величину сопротивления радиодетали, крайняя правая цифра говорит нам на сколько необходимо умножить (возвести 10 в степень) величину, закодированную в первых цифрах для получения итоговой величины.
Символ R при маркировке используют как определитель десятичной точки в значении номинала сопротивления меньше 10 Ом.
Посмотрим наглядно: код 0R01 = 0,01 Ома и 1R05 = 1,05 Ома.
Ссылка на табличку марок smd резисторов постоянного сопротивления.
Прецизионные и сверхпрецизионные резисторы используют маркировку по стандарту EIA-96. Такие резисторы имеют погрешность номинального сопротивления не более ±1%.
EIA-96 использует три символа обозначения: 2 цифры и одну букву. По цифрам в специальных таблицах ищем номинал элемента, символ буквы в конце определяет множитель.
Рассмотрим пример:
код 01 означает 100 Ом, а 15 равен 140 Ом. Множитель задает искомое значение радиодетали:
01С = 100 х 100 = 10 кОм ±1%
15X = 140 х 0,01 = 1,4 Ома ±1%
В интернете есть калькуляторы подбора SMD резисторов на любой вкус. Вводите маркировку и он показывает номинал.
Подстроечные SMD резисторы
Отдельно надо рассказать про такие SMD компоненты как подстроечные резисторы.
Выглядят они несколько иначе:
Данные элементы регулируются ограниченное количество раз. Отдельные типы имеют ресурс от 10 до 100 регулирований. Таким образом прежде чем регулировать, посмотрите сколько раз это можно делать.
SMD предохранители
SMD предохранители бывают двух типов:
Самовостанавливающиеся (не совсем относятся к предохранителям);
Плавкие.
Самовосстанавливающиеся предохранители при помощи специальных полимерных материалов могут изменять характеристики пропускания тока в зависимости от температуры. Плавкие SMD предохранители одноразовые и подлежат замене при сработке защиты.
Плавкие предохранители
С этими элементами несколько сложнее, в плане маркировки, чем с резисторами ввиду большего количества характеристик, а соответственно различных серий под конкретные нужды различных потребителей.
Рассмотрим пример маркировки плавких предохранителей
Маркировка: SMD–1206 FT-500.
SMD –»Surface-Mount Device» — для поверхностной установки.
1206 – размеры радиодетали в миллиметрах: 3,2×1,6.
FT – Скорость расплавления. Быстродействующий — «Fast Trip».
500 – Ток, указывается в гектоамперах – 500 hA, или же 5 Ампер.
Еще один пример обозначения плавких предохранителей:
Маркировка: 2N-100L.
2N – Серия предохранителя SMD.
100 – Ток, указывается в гектоамперах – 100 hA, или же 1 Ампер.
L – Исполнение: позолоченные ввода.
Делая вывод о маркировке – надо смотреть пояснения конкретного производителя, чтобы определить точно.
Самовосстанавливающиеся SMD предохранители
Такие элементы изготавливают из не токопроводящих кристаллических полимеров внутри которых выполняют связанные углеродные цепочки.
При рабочей температуре молекулы полимеров пребывают в кристаллическом агрегатном состоянии. Между кристаллами располагают углерод.
Когда такой элемент проводит ток свыше номинального, кристаллы начинают нагреваться. Их агрегатное состояние становится жидким, благодаря этому объем полимера увеличивается, размыкая углеродные проводники. Разрывая проводники с разной скоростью, полимер увеличивает сопротивление внутри элемента и процесс нагрева увеличивается. Сопротивление растет до тех пор пока не ограничит протекание тока внутри самовосстанавливающегося предохранителя и обеспечивая защиту другим элементам подключенным к нему. Восстановление происходит после снижения температуры до рабочей, возвращая предохранителю проводимость тока.
Стоит добавить: плавкие предохранители по назначению отличаются от самовосстанавливающихся. Применяются они по-разному. Т.е. нельзя просто так впихнуть аналог самовосстанавливающегося взамен плавкого.
SMD – «Surface-Mount Device» — для поверхностной установки.
2920 – Размеры элемента в миллиметрах, длина и ширина: 2920 — 2,9×2,0.
010 – Ток, указан в гектоамперах – 10 hA, или 0,1 Ампера.
Также такие чип-предохранители имеют зависимость ограничения силы тока от температуры эксплуатации и чем выше градус, тем ниже значение пропускаемого тока, что необходимо учитывать при проектировании микросхем или ремонте (вдруг все внутри оборудования заросло мхом и просто перегревается).
Размеры и характеристики необходимо уточнять у конкретного производителя.
Напоследок приведу основные номинальные характеристики таких радиодеталей:
Характеристики, которые зависят от температуры эксплуатации IH, IT, PD MAX и скорость срабатывания. Их значения даются для температуры в 23°C.
UMAX – Максимально допустимое напряжение, при котором элемент сохраняет свои свойства без разрушения кристаллов.
PDMAX – Максимально допустимая мощность рассеивания после срабатывания.
R1 MAX – Максимальное сопротивление через час от момента срабатывания.
RMIN – Минимальное сопротивление в рабочих условиях.
IT – Минимальный ток при котором кристалы полимера начинают нагреваться и ограничивать прохождение тока.
IH – Максимально допустимый ток предохранителя без сработки.
IMAX – Максимальный ток короткого замыкания при котором не происходит разрушение предохранителя.
SMD транзистор
Все разнообразие типов транзисторов применяются с одной целью:
Любую нагрузку (лампа, реле, микрофон и так далее) питает электрической энергией источник питания (если локально в приборе – понижающий трансформатор, в квартире – розетка, в доме – электрощит). Транзисторы используются для усиления электрической нагрузки путем регулирования сопротивления внутри элемента. Управляющий ток подается на затвор и открывает его (понижает сопротивление), что в свою очередь дает возможность протекать большему току. Благодаря транзистору возможно при помощи малой мощности управлять мощностью на порядки выше.
Применяется как токоограничивающий элемент. Ситуация ровно наоборот с первым пунктом. Подбирается необходимое сопротивление и ограничивается протекающий ток, питающий нагрузку.
Возможность быстро изменять сопротивление затвора транзистора при помощи регулировки входного напряжения управляющей цепи. В связи с этим мощность, потребляемая управляющей цепью транзистора, гораздо меньше мощности управляемой цепи. Транзистор в электронике является своеобразным контактором – пускателем, которые в силовых цепях при помощи малой мощности управляют большими нагрузками.
Хотя третье свойство не всегда бывает верным:
В типах транзисторов с общими коллекторами выходной ток в несколько раз больше чем на входе, а напряжение на выходе ниже входного.
В типах с общей базой выходное напряжение выше входного, а входной ток больше выходного.
Другими словами – в типах с общим коллектором усиляется ток, в типах с общей базой усиляется напряжение.
В типах транзисторов с общими эмиттерами усиляется мощность (идет усиление тока и напряжения).
При недостаточности мощности входного сигнала не хватает для работы управляющего сигнала транзистора, либо не происходит усиления – применяется каскадное подключение.
При каскадном подключении менее мощные и слабенькие транзисторы управляют входным питанием более мощных транзисторов.
В генераторных схемах каскадно подключают транзисторы одинаковой мощности.
Таблицу условных обозначений транзисторов SMD, их тип и аналоги, вы можете посмотреть по этой ссылке и у изготовителей непосредственно.
При обозначении планарных транзисторов применяют сокращение Small Outline Transistor (Diode) – SOT/SOD, расшифровывается как транзистор с миниатюрными выводами (либо диод).
В корпусах с миниатюрными выводами (SOD/SOT) могут монтировать все мыслимые дискретных элементов, сборок. Производитель на свое усмотрение может спроектировать на базе таких корпусов оптоэлектронные приборы, биполярные транзисторы (с сопротивлением), стабилитроны, транзисторы Дарлингтона, различные спектр переключателей и коммутаторов, усилителей. Главное при разработке чтобы количество выводов равнялось трем.
Обозначение SMD транзисторов применяет не только SOT и SOD сокращения. Есть еще ТО, SC и так далее. Отличаются они стандартизированными габаритами и расположением на корпусе выводов.
Планарные транзисторы в большинстве случаев имеют аналог среди дискретных (обычных) транзисторов. Надо подобрать одинаковую характеристику.
SMD конденсаторы
Данные радиодетали делятся на несколько видов:
Электролитические;
Танталовые;
Керамические.
Каждые имеют свои положительные стороны и недостатки, различные виды исполнения, маркировку.
Конденсаторы накапливают на обкладках электрический заряд и отдают его, благодаря чему могу использоваться с целью создания различных импульсов и изменения проводящих свойств электрической цепи, формировать противоположно направленный переменный ток на нужном участке эклектической цепи.
Характеристикой конденсаторов является емкость электрического заряда, измеряемая в фарадах. Емкость конденсаторов зависит от площади обкладок, расстояния между этими обкладками – чем больше площадь и меньше расстояние, тем больше емкости у радиодетали. Помимо этого, емкость прямо пропорциональна сопротивлению диэлектрика между обкладками.
С целью безопасной работы с конденсаторами их обязательно необходимо разрядить, так же это даст возможность получить точную характеристику емкости при измерении.
Для измерения точного максимального напряжения на контактах конденсатора полученный результат увеличивают в 1,5 раза.
Маркировка электролитических конденсаторов
Конденсаторы SMD работающие на электролите полностью аналогичны старшим братьям. Алюминиевый корпус, тонкая металлическая обкладка в виде цилиндра внутри и жидкий или твердый электролит между ними.
Ввиду классической конструкции электролитические конденсаторы выпускают больших размеров (по сравнению с другими SMD компонентами) и их характеристики указываются без кодировки – максимальное напряжение V и емкость в фарадах, чаче всего микрофарады (mF).
Однако иногда встречается SMD код в виде одной буквы и трех цифр. Буква обозначает напряжение в вольтах: e — 2,5; G — 4; J — 6,3; A — 10; C — 16; D — 20; E — 25; V — 35; H — 50.
Две первых цифры несут в себе зашифрованную емкость и множитель для получения конечного результата (последняя цифра)
Керамические SMD конденсаторы
Керамические SMD конденсаторы вместо электролита используют фарфор или другой аналогичный неорганический материал. В связи с этим они устойчивы к высокой температуре и могут выпускаться миниатюрных размеров по равнению с электролитическими SMD конденсаторами.
Обозначаются такие радиодетали шифром из трех знаков. Буква в шифре указывает минимальную рабочую температуру: Z — от 10 °С; Y — от −30 °С; X — от 55 °С.
Вторая цифра в шифре сообщает предел нагрева элемента: 2 — до 45 °С; 4 — до 65 °С; 5 — до 85 °С; 6 — до 105 °С; 7 — до 125 °С; 8 — до 150 °С; 9 — до 200 °С.
Третья символ передает информацию о точности: A — до ± 1,0 %; B — до ± 1,5 %; C — до ± 2,2 %; D — до ± 3,3 %; E — до ± 4,7 %; F — до ± 7,5 %; P — до ± 10 %; R — до ± 15 %; S — до ± 22 %; T — до ± 33 %; U — до ± 56 %; V — до ± 82 %.
Ёмкостная характеристика, из-за размеров конденсаторов SMD, приводится в пикофарадах и кодируется латинской буквой.
Танталовые SMD конденсаторы
Устойчивостью к высоким механическим нагрузкам обладают танталовые SMD конденсаторы, так как тантал является очень прочным и пластичным. Танталовая фольга может быть тоньше сотых долей миллиметра.
Они, как и керамические имеют малые габариты, в связи с чем на типоразмер «А» невозможно нанести полную маркировку. Максимальное напряжение шифруют латинскими буквами: G — 4; J — 6,3; A — 10; C — 16; D — 20; E — 25; V — 35; T — 50.
SMD диод
Диоды – полупроводниковые кристаллы с несколькими электродами (чаще всего с двумя, реже тремя). Главное свойство таких радиодеталей – они проводят ток в одну сторону. Конечно это не совсем верно, так как ток обратной направленности присутствует в цепи и проходит через диод, но он настолько мал, что им можно пренебречь.
На заметку – выключатели света с диодной подсветкой в темноте дают возможность моргать люминесцентным лампам именно благодаря этим малым токам. От чего такие лампы быстро выходят из строя.
В мире изобретено большое количество типов конструкций диодов, тут мы конкретно рассмотрим типы SMD:
Диод Зенера
Диод Зенера или стабилитрон способен при пробоях напряжения сохранить свои характеристики пропуская ток и работать дальше, сохраняя повышенное напряжение с необходимой точностью. Другими словами, стабилитрон выполняет функцию источника опорного напряжения и как регулировщик.
Отдельно можно выделить ограничительные диоды — супрессоры (аналог предохранителя, только диодный), который выполняет функцию защиты от внешних колебаний напряжения в сети будь то атмосферные возмущения или скачки напряжения подстанций. При увеличении напряжения сети, такие диоды входят в лавинный пробой сохраняя номинальное напряжение сети, сбрасывая излишки на землю.
Стабистор (нормисторы) являются младшими браться стабилитронов, так как стабилизируют низкие напряжения (0,7 до 2,5 вольт)
Диод Шоттки
Отличается от обыкновенного диода конструкцией ввиде пластин кремния и металла (вид металла во многом задает характеристики такого диода).
Из-за того что в них отсутствует p-n-p переход эти приборы позволяют повысить используемую частоту тока. В интегральных схемах им шунтируют переходы баз-коллекторов в транзисторах, а малое время восстановления дает возможность делать выпрямители напряжения с частотой кГц и более.
Главным недостатком является плохая устойчивость обратному повышенному напряжению и при его выходе на критический уровень (обычный диод просто закрывается) – происходит необратимый выход из строя элемента.
Диоды переменной емкости (варикап)
Применяют в электрических схемах где необходимо перестраиваться частоты колебательного контура (умножение или деление частоты, ее модуляции и тд.) при помощи регулируемой электрической емкости такого диода.
Тиристор
Обычный диод имеет два электрода, тиристор три и более электродов. Тиристор применяется как управляемый выпрямитель, электронный ключ, инвертор; регулятор мощности и для электронного зажигания. Внешность и маркировка таких SMD деталей почти идентична транзисторам (обращайте внимание на количество электродов – у транзистора только три. Тристоры в свою очередь делят на динисторы, симисторы, тринисторы.
Диодные мосты
Назначение диодного моста в интегральных схемах аналогично электрическим схемам – преобразование переменного тока в постоянный (пульсирующий). Мосты могут быть однофазными и трехфазными, но в интегральных схемах вы встретите только однофазное напряжение от сети, таким образом в SMD диодных мостах превалируют 4 диодные схемы. Диоды соединяются парами в параллели, что позволяет пропускать только одну полуволну переменного тока, откуда и возникают пульсации (провалы из-за отсутствия второй полуволны). Для сглаживания таких пульсаций применяют конденсаторы, но это другая тема.
Фотодиод
Преобразует фотоны (поток частиц света) в движение электронов и ничем не отличается от солнечных батарей. По принципу работы аналогичны солнечным батареям и выдают электрический сигнал.
Светодиоды (более подробно на них остановимся в следующем разделе)
Есть полупроводники со свойствами, которые позволяют им при протекании через них электрического тока светиться. КПД таких приборов выше чем традиционных источников света (ламп накаливания и люминесцентных ламп), что в свою очередь вызвало бурный рост развития светотехники и светотехнической промышленности. К ним же относят инфракрасные диоды использующиеся для цепей управления.
PIN-диод
Элемент, который, благодаря нелегированному полупроводнику между n и p областями, применяется в качестве ослабителя сигнала (аттенюатора). Конкретно применяются в следующих областях: переключатели радио- и СВЧ- излучений, радио- и СВЧ- частотные управляемые ослабители сигналов, фотодетектор, ограничитель, светоизлучатель.
Маркировка диодов
Обозначение полупроводниковых элементов использует буквенно-цифровой код:
Характеристика из чего изготовлен диод задается начальной буквой: арсенид галлия (А), германий (Г), фосфид индия (И), кремний (К).
Вторая буква задает группу или класс элемента.
Третий символ цифра говорит о назначении и электрических характеристиках радиодетали.
Четвертая буква кодирует исполнение.
Данная маркировка применительна к российским производителям.
Зарубежные изготовители используют другие виды маркировок и их достаточно много.
По данной ссылке можно подглядеть маркировки полупроводниковых изделий.
SMD светодиоды
SMD LED имеют разнообразный цвет благодаря различным применяемым полупроводникам и люминофорам. Подложка SMD светодиода изготавливается из термостойких пластиков стандартизированных габаритов. Поверх подложки располагают полупроводниковый кристалл и выводы от него. Над кристаллом может выполнятся линза из прозрачных пластиков, также над кристаллом LED помещают люминофор. Подложка светодиода располагается на теплоотводящих поверхностях – алюминиевые площадки, оснащенные дополнительными ребрами для тепло отдачи и так далее.
Маркировка SMD светодиодов
Как и с резисторами, обозначения светодиодов стандартизированы цифровым кодом. В четырёх цифрах заложена информация в миллиметрах о его длине и ширине и дописывается цвет. Например, SMD 2518 Blue будет иметь длину 2,5 мм, ширину 18 мм и синий цвет. От размера светодиода зависит его мощность и яркость и тем он ярче, чем больше его габариты. Хотя данное правило имеет иногда исключения.
Ввиду тогда, что на светодиоде невозможно написать маркировку, обычно она пишется на теплоотводящей площадке. Также минусовой вывод помечен срезом подложки SMD светодиода под 45 градусов
Если решили поменять светодиоды (вполне можно выпаять старый и перегоревший и впаять новый) следует соблюсти аналогичность характеристик, т.к. потребляемый ток нового диода может быть больше, и он запросто выведет из строя драйвер, либо спалит цепочку LED до него. Если же ток меньше, то он сам сгорит быстрее, т.к. через него будет проходить ток большего номинала, чем он рассчитан и такой SMD светодиод будет служить в разы меньше.
Светодиоды не используют без драйвера (источника питания, который выпрямляет и сглаживает ток, снижает напряжение), токоограничивающих резисторов (чаще всего уже встроены в драйвер).
Для светодиодов очень важно поддерживать один уровень напряжения в сети, т.к. скачки напряжения увеличивают токовые характеристики, что выводит в перспективе диод из строя (резко сокращает срок службы).
Широтно-импульсные модуляторы PWM/ШИМ контроллеры
В начале развития электроники, для питания потребителей, применяли следующие элементы:
понижающий трансформатор;
диодный мост;
емкостной фильтр пульсации.
Схемы не обеспечивали скромные размеры и малый вес, КПД был также невысок.
Для реализации интегральных схем применение трансформаторов нивелировало бы преимущество первых в размерах.
Для решения задач питания электронных потребителей применяют блоки питания (импульсные), которые в свою очередь использует в качестве главного элемента управления PWM/ШИМ контроллер.
ШИМ-контроллер представляет из себя чип с небольшими размерами, дискретные элементы которого построены с целью открытия, закрытия силовых ключей, на основе поступающей обратной токовой характеристики и напряжения.
Реже под PWM-контроллером скрывается импульсный генератор. Такие чипы не имеют возможности контролировать обратные характеристики: ток, напряжение. Выступают в качестве регуляторов выходных характеристик.
Технология ШИМ предполагает формирование управления при помощи регулировки ширины импульса, вместо регулирования выходного напряжения. Модулируемые сигналы формируются при помощи сглаживания.
Основными рабочими характеристиками чипов можно назвать: скважность, коэффициент заполнения и частота импульсов. При работе выходной импульс может иметь два значения – выключено, включено.
КПД контроллеров ШИМ переваливает за 80-90 процентов, что является неоспоримым плюсом по сравнению с другими схемами источников питания.
Контроллер состоит из следующих дискретных элементов (в основном):
генератор импульсов;
источник опорного напряжения;
встроенные силовые ключи (транзистор);
компаратор (обратная связь);
усилитель ошибки (обратная связь).
Вот стандартные названия входов и выходов (еще их называют выводами) ШИМ контроллеров:
GND или земля. Вывод и соединяется с землей, минусом схемы. Общий вывод.
Uc (Vc) вход питания — 12 до 36 вольт.
Ucc (Vss, Vcc) контрольный вход Vc. Когда падает напряжение, ключи не открываются целиком, начинают перегреваться и сгорают. Контролируя вход Vc, чип отключается на время просадки.
OUT выход выходного сигнала. Тот самый модулируемый сигнал и передает на затворы транзисторов.
Для полумостовых цепей выходы обозначают как нижний ключ LO и верхний ключ HO.
Опорное напряжение маркируется как Vref, вывод цепляют к заземляющему слою платы последовательно с малоемкостным конденсатором.
ILIM является очередным выводом контроля (обратной связи) и контролирует датчик тока. При превышении выходного тока ограничивает его.
ILIMREF вывод задает напряжение сработки ILIM (вывод есть не во всех контроллерах). ILIM сравнивает напряжение с ILIMREF вместо напряжения питания.
Вывод мягкого старта обозначается SS. Установленный конденсатор между SS и GND обеспечивает плавный запуск до выхода прибора на номинал.
Выход CLOCK позволяет синхронизировать несколько чипов. В этом случае RC цепь сажается на ведущий прибор. У ведомых чипов RT подключают к Vref, Ct подключают на GND.
Сравнивающий ввод (RAMP). Формирует сигнал, запускающий закрытие ключей через выход OUT. Сигнал формируется при сравнении и превышении заданного выходом EAOUT c напряжением другого вывода.
Инвертирующий вход (INV) компаратора. Импульс выхода увеличивает длину пропорционально увеличению напряжения на данном входе. На данный вывод сигнализирует делитель напряжения (обратная связи с OUT).
Не инвертирующий вывод NONINV. Подключается к GND. Больше напряжение, короче выходной импульс. INV наоборот.
EAOUT. Усилитель ошибки – нужен из-за с неспешной реакцией PWM-контроллера при возникновении отклонений через вывод усилителя ошибки. Вывод усиливает и выдает сигнал INV через зависимую от частот цепь.
ШИМ можно проверить при помощи осциллографа или мультиметра (мультиметром не достигается 100% результат и контроллер надо проверять на стенде либо возвращаться к варианту осциллографа, поэтому данный вариант рассматриваться не будет) – с питающих выводов подается питание на схему. В data sheet на проверяемый ШИМ-контроллер необходимо найти входы Vcc, GND и OUT/
Цель проверки – проверить наличие генерации частоты на OUT (тоже должно соответствовать data sheet).
По data sheet сверяем рабочее напряжение на Vcc и через осциллограф выдаём его номинал на питание. Щупом снимаем частоту с OUT.
Микроконтроллеры
Микросхема с большим объемом дискретных элементов внутри предназначенная для контроля и управления различной электроникой называется микроконтроллером.
Такой чип вмещает в себя оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство или их разное сочетание (один есть, второго нет) с функциями микропроцессора на одном кристалле, различные внешние устройства.
От микропроцессора отличается наличием периферийных элементов, таймеров, устройств ввода на базе все той же микросхемы.
В отличие от сложных современных микропроцессоров микроконтроллеры отличаются балансом функциональности и вычислительной мощности и относительно не высокой ценой. Все основные функции различных контроллеров позволяют заменить целые схемы для управления различными девайсами, станками, электроникой, автомашинами – где не требуется наличие последнего Snapdragon. Модели в основном отличаются друг от друга объемом памяти и вычислительной мощностью.
Кристалл чипа содержит в себе следующие дискретные элементы:
За арифметику и логику отвечает арифетическо-логическое устройство – в некотором роде процессор.
ОЗУ временно запоминает данные при управлении устройствами.
ПЗУ хранит микропрограмму (прошивку) контроллера которая говорит, как ему работать и что делать. Зная и имея нужный софт мастера сами пишут для себя прошивки для решения различных задач управления на микроконтроллерах. Также в ПЗУ хранятся константы, массивы и значения функций.
К периферийным можно отнести компараторы – используются для соотношения аналоговых сигналов.
Таймер необходим для установления промежутков при работе устройства.
За оцифровывание аналоговых сигналов в контроллере отвечает аналогово-цифровой преобразователь.
За перевод цифрового сигнала в аналоговый осуществляет цифро-аналоговый преобразователь.
Генератор синхронизирует рабочий процесс чипа, за который отвечает устройство управления контроллера.
Другими словами, микроконтроллеры представляют собой набор дискретных элементов и программ управления, которые можно собрать в нужном составе и порядке под конкретные задачи управления процессом или другим устройством. Причем можно не собирать сам контроллер под конкретные нужды, а подобрать уже имеющийся с нужными элементами и не нужные отключить на уровне прошивки.
Маркируются контроллеры буквенно-цифровым кодом, который содержит в себе завод изготовитель/производитель, модель и другие существенные параметры.
Также, как и с ШИМ-контроллерами для работы с микроконтроллерами необходим data sheet, а для диагностики нужен будет осциллограф.
Катушки индуктивности
Могут называться дросселем или индуктивным элементом. В среди обычных радиодеталей можно встретить винтовые, спиральные, винтоспиральные.
Когда через катушку протекает электрический ток она создает инерционность при малых сопротивлении и емкости.
Назначение катушек в схемах: аккумулирование энергии, сглаживание биений, устранение помех, токоограничение, как резонатор, модулирования магнитных полей и еще много чего.
Любая катушка имеет главную характеристику – индуктивность, измеряемая в Генри. Также это отношение создаваемого электрическим током магнитного поля в теле катушки к его силе.
Маркировка задается цифрами и буквами. Цифры (как у конденсаторов и резисторов) задают номинальную характеристику, а буква множитель или допуск.
При использовании допусков в маркировке надо знать, что буквы нет, то допуск составляет двадцать процентов.
При размерностях индуктивности меньше 10 мкГн, как у резисторов применяется R для отметки запятой. Но есть еще нюанс – при значениях меньше 1 мкГн уже применяется буква N.
Встречается маркировка, при которой номинал задается без множителя в мкГн с допуском.
Инструменты для работы с SMD компонентами
Набор инструментов для работы с SMD компонентами (пинцеты и кусачки);
Лупа или лучше держатель с щупами и лупой в комплекте;
Паяльная станция для пайки SMD деталей с термофеном;
Мультиметр;
SMD тестер;
Осциллограф;
Токопроводный клей;
Различные припои и флюсы.
Тестер LED.
Во время ремонта электроники всегда сталкиваемся с неудобством работы, малыми размерами интегральных микросхем, вопросами как проверить быстро и без больших затрат времени.
Здорово экономит время осциллограф и SMD тестер, мультиметр и тестер LED (о нем стоит поговорить отдельно). SMD тестеры в виде пинцета быстро позванивают резисторы, стабилитроны, конденсаторы и прочую мелочь на бой и замыкания. Мультиметр поможет прозвонить диоды. Главное преимущество работы – без выпаивания деталей со схемы. LED тестер сам подберет ток и напряжения для линейки светодиодов и попытается их зажечь – найти сгоревший не составит труда. Осциллограф пригодится при прозвонке различных микрочипов, контроллеров.
Держалки, лупа, пинцеты и токопроводный клей с припаями и флюсами помогут удобно и быстро извлечь и припаять на место радиодетали.
Термофен или паяльная станция – собственно основной рабочий элемент, без нее быстро не выпаять чип или не припаять контроллер. Все что имеет больше одной ножки – лучше паять термофеном. Главное не перегреть радиодетали, т.к. не все они это любят и новое может превратиться в горелое.
Теперь вы знаете внешний вид и маркировку разных SMD компонентов, некоторые нюансы их эксплуатации и назначения, удачи!
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