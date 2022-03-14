Сажевый фильтр: для чего нужен, как он работает, признаки неисправности

Сажевый фильтр DPF в основном встречается на автомобилях с дизельным двигателем. Предназначение такого устройства заключается в улавливании сажи, считающейся вредной для здоровья человека и опасной для окружающей среды. Фильтр DPF представляет собой дополнение к каталитическому нейтрализатору, то есть очищает выхлопные газы во время работы дизельного силового агрегата. Во время работы сажевый фильтр забивается, как и любой другой фильтр, установленный в автомобиле.

Это расходный материал, поэтому рано или поздно перед автомобилистом возникает вопрос – что делать с фильтром DPF, удалять или менять, ставить такой же новый оригинальный экземпляр? Причем проблему придется в любом случае решать, ведь с забитым фильтром двигатель утрачивает мощность, возникают перебои в функционировании силового агрегата. В этой статье расскажем о разных способах решения проблемы, с которой сталкиваются владельцы дизельных автомобилей.

Подробно о том, что такое сажевый фильтр

Впервые фильтр DPF появился в 2001 году, а начиная с 2009 года его установка стала обязательной. Все потому, что ужесточаются требования относительно экологичности автомобильного транспорта. Было установлено, что устройство удерживает до 80-90% сажи в выхлопных газах. Сажевый фильтр бывает двух типов – DPF и FAP. Первый, как правило, встречается на представителях немецкого автопрома, второй – на французских машинах, так как является разработкой инженеров концерна PSA. Но существенных отличий между ними нет.

Сажевый фильтр на автомобиле с дизельным двигателем

Зачастую состоит из каталитического нейтрализатора: катализатор и DPF объединены в одном корпусе, к которому подведены провода электрической системы. Один разъем на корпусе предназначен для подсоединения к кислородному датчику катализатора, остальные два – разъемы для температурного датчика сажевого фильтра. Спереди и сзади фильтра установлены также датчики дифдавления, поэтому для них тоже предусмотрен соответствующий разъем на корпусе изделия.

Как он работает

Во время работы двигателя в результате сгорания топлива образуются продукты сгорания – выхлопные газы. Дальше они поступают в выпускной коллектор, систему выхлопа, проходят через сажевый фильтр. Если модификация DPF предполагает катализатор, то сперва выхлопные газы проходят через него, а после через фильтр. Конструктивно он состоит из многочисленных газовых каналов. Когда выхлоп проходит через эти каналы, то на стенках изделия остаются частицы углерода. Основная задача сажевого фильтра DPF и заключается в том, чтобы задерживать частицы, которые не сгорают.

Устройство системы

На этом этапе мог возникнуть вполне закономерный вопрос: для чего тогда датчики температуры и дифференциального давления? Устройства необходимы для запуска процесса прожигания фильтра – регенерации. Они связаны с электронным блоком управления и посылают ЭБУ импульсы. В ЭБУ указаны параметры, считающиеся нормой. Если они отклоняются от нормы (температура, разница давления), «мозги» начинают понимать, что с сажевым фильтром что-то происходит. Происходит фиксация отклонения нормальных параметров от нормы на входе и выходе из сажевого фильтра. Это же касается и дифференциального давления: существенное отклонение значений на входе и выходе свидетельствует о том, что DPF забит.

Регенерация фильтра: как это работает

С забитым фильтром эксплуатировать автомобиль очень тяжело. Падает мощность, увеличивается расход топлива. Двигатель машины перестает «тянуть». Очевидно, что такую ситуацию нужно исправлять. Как это можно исправить? С этой целью производителями авто была предусмотрена функция под названием регенерация. Она означает процесс самоочистки фильтра. В зависимости от типа DPF и прочих конструктивных особенностей автомобиля выполняет по-разному.

Самоочистка на DPF

Принцип регенерации предельно прост, но эффективен. Задача – выжечь все, что находится в каналах. Сделать это можно, если подать в эти каналы топливо. Для этого предназначены форсунки двигателя, может быть установлена и отдельная форсунка специально под эту задачу. Таким способом удается достичь температуры в 600-800 градусов. Происходит выжигание осевших частиц, правда, не всегда в полной мере.

Самоочистка на FAP

Ключевое отличие самоочистки FAP заключается в наличии специальной жидкости, размещенной в отдельном резервуаре. Жидкость известна под маркетинговым названием Eolys. Выступает в качестве своеобразного катализатора, способствующего снижению температуры выжигания (она держится на отметке 400-500 градусов по Цельсию).

Произвольный прожиг

Процесс регенерации может быть запущен принудительно, но обычно команда поступает с электронного блока управления – спонтанный запуск. Принудительно запустить процесс можно в автосервисе, то есть это ручной способ. Спонтанная регенерация происходит в том случае, когда ЭБУ фиксирует отклонения параметров температуры и дифдавления от нормы.

При нормальных условиях эксплуатации автомобильного транспорта процесс регенерации запускается автоматически один раз в 2000-5000 километров пробега. Если вы обнаружили, что самоочистка включается гораздо чаще, скорее всего ресурс этого изделия подходит к концу, поскольку выжечь скопившееся отложения уже не представляется возможным.

От чего зависит его срок службы

Здесь все просто: это крайне важное в системе авто изделие преждевременно выводит из строя избыток сажи в выхлопе. Есть ли объективные причины увеличения процентного содержания сажи в выхлопе? Да, такие причины существуют. Во-первых, это избыточное количество топлива в топливно-воздушной смеси, во-вторых, недостаток кислорода. Причины большого количества дизтоплива могут быть разными, но в большинстве случаев происходит это по вине неисправных топливных форсунок. Дефицит кислорода нередко наблюдается из-за неисправности турбины, что актуально для турбированных дизельных моторов.

Забитый фильтр DPF

Но даже без явных причин фильтр со временем выходит из строя, ведь он подвержен естественному износу. На большом пробеге его критическое засорение практически неминуемо. Вы можете следить за техническим состоянием автомобиля, но короткие поездки в зимнее время значительно влияют на состояние фильтра FAP или DPF. Процесс регенерации попросту не успевает запуститься, если автомобилист проезжает всего несколько километров. Постепенно изделие забивается и приходит в непригодное состояние.

Признаки неисправности сажевого фильтра

В среднем срок службы устройства составляет 200-250 тыс. км пробега. Дальше возникают незначительные или ощутимые признаки поломки.

Перечислим наиболее убедительные признаки поломки DPF:

загорелся CHECK, «спиралька» или «сажевик» на панели приборов;

возрос уровень масла в двигателе;

в ЭБУ ошибки датчика дифдавления;

закоксовалась сливная линия маслопровода, которая ведет к картеру двигателя;

осевой люфт турбины (редко).

В каждом конкретном случае необходима комплексная диагностика автомобиля. Только профессионалы способны установить тяжесть поломки и причины ее возникновения. Для этого в сервисном центре автомеханики используют современное оборудование и инструменты.

Заменить или удалить?

Что делать с вышедшим из строя сажевым фильтром – вопрос, который мучает всех владельцев авто с дизельным двигателем. Способов решения этой неприятной для автомобилистов проблемы существует несколько, но наиболее безопасным для машины считается только один:

Установка нового изделия. Отличный, но дорогостоящий способ. Стоимость нового фильтра иногда составляет более 100 тысяч рублей. Далеко не все автовладельцы предпочитают приобретать такое же оригинальное изделие. Обычно ищут альтернативные решения. Установка аналога. Доступный, но далеко не самый лучший способ. Все дело в том, что оригинальный фильтр отличается составными частями с напылением драгоценными металлами. Никто этого не будет делать, изготавливая дешевый аналог. При этом аналог может быть небезопасным: выше было сказано о регенерации и температурах, которые сопровождают этот процесс. Так вот далеко не каждый аналог способен выдержать высокие температуры, многие их них возгораются. Физическое удаление из системы. Если вы не желаете с периодичностью раз в 200-250 тыс. км тратить по 80-100 тысяч рублей, то решение физически удалить фильтр из системы будет лучшим.

Как удаляют сажевый фильтр? Первым делом его снимают с автомобиля, дальше с помощью болгарки разрезают «банку», в которой в зависимости от модификации изделия может находиться и каталитический нейтрализатор. В «банке» специалистов интересуют только DPF – если это возможно, то его выпрессовывают, если нет, то удаляют, разбивая на отдельные части. Заключительный этап – заваривание «банки». Сделать это можно как при помощи «полуавтомата», так и аргоновой сварки. Как только корпус поставят на место, приступают к следующему этапу – работа над программной частью.

Удалив сажевый фильтр, нельзя все оставить так как есть в плане программного обеспечения, поскольку электронный блок управления окажется в ступоре. Показания датчиков будут сильно изменены, возникнет ошибка ЭБУ, с большей долей вероятности двигатель уйдет в аварийный режим работы. Проблема решается программным отключением фильтра. Есть целый ряд ухищрений, которыми профессионалы активно пользуются.

Заключение

Подводя черту, стоит сказать, что современный автомобиль с дизельным мотором непременно оснащен сажевым фильтром. Его модификация зависит от марки машины (DPF – немецкий автопром, PSA – французский). Нет ни одного способа предотвращения его выхода из строя. Вы можете заправляться качественным топливом, эксплуатировать автомобиль в соответствии с рекомендациями производителя, но этот расходный материал все равно выйдет из строя. Он загрязняется сажей, от которой невозможно полностью избавиться.

Решать проблему с фильтром придется. Каждый автомобилист выбирает тот способ, который он может себе позволить. Но далеко не многие имеют возможность регулярно приобретать оригинальное изделие, а вот аналог, как мы уже выяснили, чаще всего оказывается небезопасным. Поэтому большая часть автовладельцев предпочитает фильтр удалить из системы. Да, никто не будет заниматься этой довольно трудоемкой работой «за бесплатно», поэтому расходы будут, но они несоизмеримо меньше стоимости оригинала и его установки на автомобиль. Выбирать автосервис следует из проверенных, надежных компаний, пользующихся у автовладельцев репутацией и спросом.